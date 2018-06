Oud station te koop voor minstens 220.000 euro 20 juni 2018

02u34 0 Evergem De NMBS verkoopt het oude stationsgebouw van Ertvelde-Rieme en hoopt daar minstens 220.000 euro aan te verdienen.

Het station van Ertvelde wordt al decennia lang niet meer gebruikt, en is gewoon een huurhuis geworden. Het staat nu te koop. "De laatste reizigerstrein reed op 11 september 1961 tussen Wondelgem en Zelzate", zegt Geert Dierckx van de NMBS. "Het spoor daar wordt nu alleen nog gebruikt voor het goederenverkeer. Sinds de jaren zestig werd het stationsgebouw altijd verhuurd. De NMBS wil nu zoveel mogelijk gebouwen verkopen die niet meer gebruikt worden voor de openbare dienstverlening. Het oude station is sinds 2009 vastgesteld als bouwkundig erfgoed."





Het vroegere stationsgebouw van Ertvelde in de Stationsstraat 71 bestaat uit een stationsgebouw, woning en bijgebouw met omliggend grond. Het heeft een totale oppervlakte van 1.022 vierkante meter. Het was destijds samen met Langerbrugge, Terdonk-Kluizen en Zelzate één van de vier stations die de privé-spoormaatschappij 'Gand à Terneuzen' in 1865 op de spoorlijn Gent-Terneuzen opende.





Een bod uitbrengen kan tot 18 september 2018 om 11 uur. De instelprijs werd vastgelegd op 220.000 euro. De hoogste bieder wordt de nieuwe eigenaar. Info: veronique.pollefeyt@nmbs.be of 09/241.20.52. (JSA)