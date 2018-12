Oud-burgemeester Erik De Wispelaere (64) neemt na 30 jaar afscheid van de politiek Joeri Seymortier

31 december 2018

Het nieuwe jaar betekent in Evergem ook het politieke afscheid van oud-burgemeester Erik De Wispelaere.

Erik De Wispelaere (64) kwam in oktober niet meer op voor de gemeenteraadsverkiezingen. Na dertig jaar geeft hij de sleutel door aan de jonge generatie. Zijn zoon Jonas De Wispelaere kreeg een plaats op de lijst van CD&V en wordt nu schepen in Evergem. Voor Erik De Wispelaere zit de klus er nu definitief op. “Dankzij de steun van een pak mensen uit Evergem had ik het voorrecht om dertig jaar lang ten dienste te staan van de Evergemse gemeenschap”, zegt Erik De Wispelaere. “Ik was drie jaar gemeenteraadslid, maar liefst 21 jaar schepen en ook zes jaar burgemeester. Mocht ik kunnen teruggaan in de tijd, zou ik er onmiddellijk terug aan beginnen. Daarmee is alles gezegd over hoe ik deze bijzondere periode ervaren heb. Ik wil iedereen heel hartelijk danken voor de fijne samenwerking en de ontelbare unieke momenten en babbels.”