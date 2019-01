Opvallend: 0 bestuurders onder invloed bij alcoholcontroles PZ Assenede-Evergem Sam Ooghe

09u02 0 Evergem Bij alcoholcontroles van de politiezone Assenede-Evergem, heeft dit weekend elke chauffeur een negatieve ademtest afgelegd.

De actie kaderde in het nationale ‘Weekend zonder alcohol achter het stuur’. In totaal controleerde de lokale politie 274 voertuigen, waarbij alle chauffeurs dus ‘safe’ bliezen. “Proficiat", is de boodschap van de politie aan de chauffeurs. “Zo’n resultaat kunnen we alleen maar toejuichen.”

De politie schreef wel pv’s uit voor vervallen autokeuringen en het niet dragen van de veiligheidsgordel. Het ging om een zevental inbreuken, aldus de persdienst van de politiezone.