Oprichter Sparta Ertvelde viert diamanten huwelijksverjaardag Joeri Seymortier

13 december 2018

18u47 0 Evergem Firmin Vermeire en Anna Van Damme uit de Hospitaalstraat in Ertvelde zijn zestig jaar getrouwd.

Het diamanten koppel heeft vier kinderen, vier kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Anna begon na hun huwelijk met een winkel groenten en fruit in Beke, en Firmin was truckchauffeur. In 1966 verhuisden ze naar Ertvelde. Anna werd huisvrouw en Firmin ging werken bij Kuhlman. Firmin richtte samen met enkele vrienden Sparta Ertvelde op. Anna was ook sterk begaan met het verengingsleven, onder andere bij KVLV, KAV en OKRA. Anderhalf jaar geleden verhuisden ze naar een serviceflat.