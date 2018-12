Opnieuw vijf inbraken in Sleidinge: “Stilaan sprake van een inbraakgolf” Wouter Spillebeen

11 december 2018

16u08 0 Evergem Nadat er in Sleidinge in de nacht van maandag op dinsdag vijf inbraken werden vastgesteld, spreekt de politiezone Assenede/Evergem stilaan over een inbrakengolf. Vorige week waren er nog drie inbraken en werden vijf autoramen ingeslagen.

“De donkere dagen eisen weer hun tol”, klinkt het bij de politiezone Assenede/Evergem. In de loop van maandagavond werden vijf inbraken gepleegd in Sleidinge De inbrekers sloegen drie keer toe in de Keizersdreef, een keer in de Langendam en een keer in de Kerkstraat.

Bij elke inbraak sloegen de daders ramen en/of deuren kapot om binnen te dringen. Het is nog niet duidelijk hoe veel buit ze precies konden maken, maar ze waren steeds op zoek naar geld en juwelen. De politie voert een buurtonderzoek uit en probeert de verdachten de identificeren.

Inbrekers afschrikken

Na de inbraken van vorige week in Evergem, toen er in drie huizen werd ingebroken en toen vijf autoruiten werden ingeslagen zonder dat er iets uit verdween, was het volgens de politie nog te vroeg om dit een inbrakengolf te noemen. Dat is nu veranderd. “Stilaan moeten we daar toch over spreken”, duidt politiecommissaris Yves Tuytschaever. We stellen ook vast dat er in naburige zones inbraken gepleegd worden, dus intussen hebben we stilaan met een golf te maken.”

De politie geeft meteen enkele tips mee om inbrekers af te schrikken. “Laat je licht branden als je ’s avonds de woning verlaat. Bij de politie kan je steeds diefstalpreventieadvies krijgen. Het is ook aangewezen om verdachte handelingen en verdachte voertuigen altijd te melden. Zo’n kleine tips zijn belangrijk en leiden soms tot de identificatie van de daders.