Openbare toilet aan kerken 11 april 2018

Evergem en Sleidinge krijgen dit jaar een openbaar toilet in het centrum. In Evergem komt dat toilet aan de kerk, op de plaats waar nu de verouderde piscine staat. Ook in Sleidinge wordt een plaats gezocht achter de kerk. Voor de twee openbare toiletten wordt 100.000 euro aan de kant gezet. "Elke seniorenraad komt de vraag naar openbare toiletten in de centra terug", zegt schepen Filip Huysman (CD&V). "We realiseren die nu. Die zijn niet alleen voor de senioren, maar voor alle inwoners en bezoekers." (JSA)