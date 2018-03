Open Vld en Sp.a vragen extra camera's 08 maart 2018

Evergem wil in de toekomst camera's zetten op openbare plaatsen, om op die manier de veiligheid te verhogen. Vandaag staan er al camera's op het milieupark. Open Vld en sp.a zijn vragende partij voor extra camera's. "Ik was lange tijd geen voorstander, maar ik begin te beseffen dat camera's soms handig kunnen zijn in de strijd tegen misdaad", zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). "We hebben soms problemen aan fietsenstallingen, en daar zou camerabewaking geen slecht idee zijn. Maar de aankoop van extra camera's zal niet voor dit jaar zijn. De volgende bestuursploeg moet daarover beslissen. Onze politiediensten hebben ook al hun mobiele ANPR-camera's waarmee ze verdachte zaken kunnen traceren." (JSA)