Ontruiming op begraafplaats Doornzele Joeri Seymortier

03 september 2018

06u52 0 Evergem Vanaf maandag 3 september start de ontruiming van een oud deel graven op de begraafplaats in Doornzele bij Evergem.

Door de werken is de begraafplaats beperkt toegankelijk. “We halen eerst de zerken weg”, legt schepen Filip Huysman (CD&V) uit. “Nadien wordt ook de trap aangepakt. De werken duren normaal gezien tot eind september. Waarom we dit doen? Na verloop van tijd ontstaat er op een begraafplaats soms plaatsgebrek. Noodgedwongen moeten de oudste graven dan plaats ruimen voor nieuwe. De nabestaanden van de graven die moeten verdwijnen, zijn een jaar geleden al geïnformeerd. Ofwel kiezen de nabestaanden er voor om de concessie te verlengen, ofwel moeten de grafelementen weggehaald worden. Is dat niet gebeurd, dan zijn de graven na een jaar eigendom van de gemeente, en laten wij het graf dan weghalen.”