Ondernemers willen starters in leegstaande gebouwen 05 juni 2018

De Adviesraad Lokale Economie (ALE) van Evergem legt een eisenpakket op tafel naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen. "De fiscaliteit voor ondernemers kan beter", zegt Daniël Van de Velde. "De belasting op drijfkracht op motoren is achterhaald en discriminerend. Waarom worden ambachtelijke bedrijven die machines gebruiken zwaarder belast dan banken of dienstverlenende bedrijven? Deze pestbelasting zien wij liever afgeschaft."





De handelaars vragen de gemeente om de dienstverlening in de administratieve centra in Sleidinge en Ertvelde volwaardig uit te bouwen, en niet alles te centraliseren in Evergem-centrum. Er wordt ook gevraagd werk te maken van een regularisatie van zonevreemde bedrijven. "Er moet ook een databank komen met alle vrije bedrijfsgebouwen en -grond", zegt Van de Velde. "Door een onderaanbod liggen de prijzen te hoog. Er zijn in Evergem leegstaande (gemeente)gebouwen. Die zouden kunnen opengesteld worden voor starters. Waarom kan er geen ondernemerscentrum komen in het voormalige gemeentehuis van Kluizen of in de kerk van Rieme?"





De ondernemers vragen ook meer aandacht voor mobiliteit. "En we willen een ambtenaar lokale economie, die het aanspreekpunt wordt voor de 2.240 zelfstandigen in onze gemeente", klinkt het nog. (JSA)