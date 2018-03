Ondernemers en buren willen veiligere dorpstraat 08 maart 2018

02u50 0 Evergem Enkele ondernemers en buren van de Kluizendorpstraat in Kluizen bij Evergem luiden de alarmbel. Ze ijveren voor meer verkeersveiligheid.

Ondernemers Dieter en Noël Hemelsoet, Joeri Willems, Regine Van Hoecke, Frank en Hilde Verstraeten, Christophe De Smaele, Stefaan Poffyn, en de bewoners Raoul en Lisette hebben een eisenbundel overhandigd aan het gemeentebestuur. "We hebben enkele voorstellen om de straat veiliger te maken en ook het parkeren vlotter te laten verlopen", zegt Stefaan Poffyn van zakenkantoor Fabu. "Het wordt steeds drukker in de Kluizendorpstraat. Er komen meer winkels, en dus meer klanten en personeelsleden. Er zijn ook steeds meer bewoners en bezoekers voor de flats. Het verkeer in de Kluizendorpstraat neemt toe. De gemeente moet maatregelen nemen."





De buurt heeft 14 voorstellen uitgedokterd voor de gemeente. "We vragen in eerste instantie meer parkeergelegenheid in onze straat", zegt de actiegroep. "Het parkeerverbod aan kapsalon Regine kan verdwijnen. Aan het pleintje aan de apotheek en aan de slager kunnen kortparkeerplaatsen komen. Voor de apotheek en de tandarts is er plaats voor extra parkeerplaatsen. We vragen ook om de zone dertig duidelijker zichtbaar te maken en wegversmallingen te creëren. Hier en daar paaltjes op het voetpad zou er voor zorgen dat ze vrij blijven. En er moet iets gedaan worden aan het zwaar verkeer dat hier niet moet zijn."





Schepen Erik De Wispelaere (CD&V) belooft alle voorstellen te bestuderen in de 'Stuurgroep Verkeer'. (JSA)