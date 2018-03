Omer en Maria vieren diamanten huwelijksverjaardag met grote familie 13 maart 2018

Omer De Rycke en Maria Debosscher uit Overdam in Evergem zijn zestig jaar getrouwd. Het diamanten koppel heeft vijf kinderen, tien kleinkinderen en ondertussen ook al drie achterkleinkinderen. Het koppel heeft een voedingszaak gehad aan Gent Sint-Pieters, en Omer had een melkronde. Ze verhuurden ook studentenkamers.





Jubilaris Omer was en is nog steeds vurig fan van AA Gent, en noemt zich een echte Buffalo. In 1992, na 35 jaar hard werken, keerden ze terug naar hun roots in Overdam in Evergem. Nu genieten ze het liefst van hun tuin, het parochiale leven en de mooie grote familie.





(JSA)