Okra zet zorgmedewerkers in de bloemetjes 04 april 2018

Okra Evergem heeft de zorgmedewerkers in de woonzorgcentra in de bloemetjes gezet. "Elke dag geven zij het beste van zichzelf", zegt Rita Cleemput. "Ons Okra Trefpunt Evergem-centrum en Wippelgem is langs geweest in vier verschillende woonzorgcentra van Evergem-centrum: Hof Ter Linden, Ter Caele, Stuivenberg en Brembloem. Zelf gemaakte hartjes werden met heel veel respect aangenomen. Alles samen heeft ons Trefpunt meer dan 750 hartjes gehaakt."





(JSA)