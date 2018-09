Oefenparcours om naar school te fietsen Joeri Seymortier

03 september 2018

06u39 4 Evergem Kinderen van de drie scholen in Ertvelde kunnen bij de start van het schooljaar een oefenparcours volgen om beter en veiliger te leren fietsen.

Het fietsparcours van Ertvelde is 3,6 kilometer en werd uitgetekend door Annie Goethals, die in de Verkeerscommissie van Evergem zetelt en in oktober op de lijst van CD&V zal staan. “Het traject is volledig uitgeschreven, en alle verkeersborden of markeringen onderweg werden gefotografeerd met de nodige uitleg”, zegt Annie Goethals. “Bedoeling is dat ouders de tijd nemen om op een ontspannen manier samen te oefenen in het verkeer. De directie van de drie Ertveldse scholen De Regenboog, Cocon en de Vrije Basisschool Ertvelde, juichen dit initiatief toe. Hoe meer leerlingen met de fiets naar school komen, hoe veiliger het wordt aan de schoolpoort. De scholen verlenen hun medewerking door het uitgeschreven traject te overhandigen aan hun oudercomités. Die zorgen er voor dat het tot bij de geïnteresseerde ouders geraakt.”