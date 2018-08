OCMW wil kwetsbaren gezonder doen leven 23 augustus 2018

Het OCMW Evergem start drie projecten op om maatschappelijk kwetsbaren gezonder te laten leven, en te investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. "Een eerste traject werkt rond gezonde voeding en gezonde levensstijl", zegt voorzitter Kurt Moens (N-VA). "Het OCMW biedt kooklessen aan in samenwerking met de vrijwilligers van de volkstuin, herborist Martine Van Huffel, Logo Gezond+ en diëtiste Silke Desaever. We gebruiken hiervoor de leskeuken van het Psychiatrisch Centrum in het oude stationsgebouw van Sleidinge. In een tweede traject willen we de veerkracht van de mensen vergroten met creatieve workshops. Als derde traject is er een project met de vzw Leerpunt. Daarbij geven we workshops 'Zeker van jezelf' en 'Keuzes maken'."





Info: www.evergem.be. (JSA)