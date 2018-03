OCMW wil iedereen aan het werk 27 maart 2018

03u34 0

Het OCMW van Evergem heeft een nieuw plan uitgewerkt om zoveel mogelijk van haar cliënten effectief aan het werk te krijgen.





"Onze Sociale Dienst gaat mensen intensief helpen om een geschikte job te vinden en aan het werk te blijven", zegt OCMW-voorzitter Kurt Moens (N-VA). "Leefloners die al lang niet meer aan het werk zijn, worden twaalf weken lang intensief begeleid en opgeleid. In die periode wordt duidelijk waar ze goed in zijn en ervaren zij ook zelf hun sterke punten en wat ze graag doen. In de tweede fase is er extra begeleiding via wijk-werken. Daar kan je werkervaring opdoen op een laagdrempelige manier, dicht bij huis. Het lokaal bestuur Evergem zal zelf ook zoveel mogelijk wijk-werkers inzetten binnen zijn dienstverlening. We gaan ook een extra activeringscoach aanwerven. Die zal de leeflooncliënten intensief begeleiden in hun zoektocht naar werk. Ook sollicitatietraining en de nazorg zijn hierbij belangrijk." (JSA)