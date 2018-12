OCMW verhuist naar gemeentehuis (maar Sociale Dienst blijft in Sleidinge) Joeri Seymortier

24 december 2018

09u25 0 Evergem De maatschappelijke zetel van het OCMW van Evergem verhuist op 1 januari 2019.

Het OCMW verhuist van Sleidinge-Dorp naar het gemeentehuis, in de Fortune De Kokerlaan 11 in Evergem. “Vanaf 1 januari wordt de Sociale Dienst volledig geïntegreerd in het gemeentebestuur”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “De andere diensten van het OCMW werkten sinds januari 2018 al voor het Zorgbedrijf Meetjesland.”

De Sociale Dienst blijft grotendeels gehuisvest in het Administratief Centrum Sleidinge, op Sleidinge-Dorp 54. Je kan er terecht voor energie, schuldhulpverlening, tewerkstelling, vreemdelingen, inclusie en seniorenzorg.

Een afspraak maken kan via 09/358.77.70, of tijdens de zitdagen per dorpskern.