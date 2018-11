Obe (12) op podium naast Warre Borgmans Jonge Evergemnaar schittert in ‘Scrooge, de Musical’ Joeri Seymortier

19 november 2018

11u18 0 Evergem Obe Lambert (12) uit Evergem krijgt de kinderhoofdrol in de nieuwe familievoorstelling ‘Scrooge, de Musical’. Vanaf 9 december staat hij op de planken naast Warre Borgmans, voor een pak leuke kerstvoorstellingen. “Fantastisch om naast zo’n groot acteur te mogen staan. Van zo’n groot talent kan ik nog veel leren”, zegt Obe.

Na ‘Mozart, de Musical’ presenteert Music Hall binnenkort ‘Scrooge, de Musical’ op de planken van de Stadsschouwburg Antwerpen en Capitole Gent. Alle registers worden opengetrokken voor een gloednieuwe versie van Charles Dickens’ ultieme kerstklassieker ‘A Christmas Carol’. In het creatieve team zitten gelauwerde namen als Frank Van Laecke en componist Dirk Brossé. De voorstelling wordt gespeeld met een live-orkest en een cast van 49 acteurs. De hoofdrol in de kindercast wordt afwisselend gespeeld door drie kinderen, omdat dat zo moet volgens de wet op de kinderarbeid. Obe Lambert uit Evergem is één van de drie.

“Ik ben ongelooflijk bij dat ik één van de hoofdrolspelers bij de kinderen ben”, zegt Obe Lambert tussen twee repetities door. “Ik zit momenteel in het derde middelbaar in de Sint-Franciscusschool in Evergem. Ik volg de richting Wetenschappen, maar natuurlijk wil ik later het liefst acteur worden. Later wil ik echt kunstonderwijs volgen, om echt professionele scholing te krijgen. Ik heb eerder al mogen meespelen in de musical 14-18 en was in het voorjaar ook nog te zien in de musical Dolfje Weerwolfje. Dat ik nu ook in Scrooge een rol krijg, is een droom die uitkomt.”

Volop repeteren

De nieuwe musical dompelt het publiek volledig in de kerstsfeer. “Het stuk vertelt het verhaal van een oude man die echt een hekel heeft aan Kerstmis, en het ook voor iedereen verpest”, vertelt Obe. “Wij willen de kerstgedachte er bij hem terug in brengen. Het is zalig om met Warre Borgmans op het podium te mogen staan. Een groot acteur met veel ervaring, dus ik kan daar echt veel van leren. Elke woensdag en zaterdag zijn we nu aan het repeteren. Het worden nog drukke weken voor de première van 9 december.”

Lekker eten

Bij het gezin Lambert in Evergem is er alvast geen tekort aan kerstsfeer. “Ik ben zelf helemaal fan van de kerstperiode. Ik vind het leuk om dan met de hele familie samen rond de tafel te zitten en te genieten van lekker eten. Natuurlijk zijn de cadeautjes onder de kerstboom ook altijd heel leuk. Gezelligheid troef, ook al zal het voor mij dit jaar een heel drukke kerstperiode worden”, beseft Obe Lambert nog.

‘Scrooge, de Musical’ speelt vanaf zondag 9 december tot en met zondag 30 december in de Stadsschouwburg Antwerpen. Vanaf woensdag 2 januari tot en met zondag 6 januari komt de hele voorstelling ook naar de Capitole in Gent. Tickets & info: www.musichall.be.