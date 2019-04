Nu inschrijven voor zeepkistenrace op Buitenspeeldag aan Hoge Wal Joeri Seymortier

08 april 2019

14u08 2 Evergem Evergem organiseert op woensdag 24 april een zeepkistenrace, tijdens de Buitenspeeldag op de Hoge Wal in Ertvelde. Inschrijven moet deze week gebeuren.

Er is die dag van 13 tot 17 uur sport en spel voor kinderen van 3 tot 14 jaar. Voor de allerkleinsten is er een kleuterhoek. Deelnemen aan de zeepkistenrace is gratis. Elk raceteam bestaat uit vier personen: twee inzittenden en twee duwers. De zeepkist maken, mag uiteraard met meer personen. Er is een prijs voor de snelste en mooiste zeepkist. Inschrijven kan tot maandag 15 april via jeugd@evergem.be of 09/218.81.71.