Nu al brainstorm over toekomst: Zij besturen vanaf 2019 de gemeente Evergem Joeri Seymortier

15 december 2018

10u31 0 Evergem Het nieuwe schepencollege van Evergem heeft de koppen bij mekaar gestoken voor een brainstorm over het beleid van de komende zes jaar.

N-VA en CD&V gaan in Evergem verder besturen, maar er komen wel een pak wissels in het schepencollege. De kiezer koos duidelijk voor verjonging. De komende vijf jaar komen maar liefst vijf nieuwe schepenen in beeld, die allemaal twintigers, dertigers en veertigers zijn.

Burgmeester Joeri De Maertelaere (N-VA) stuurt de ploeg zes jaar aan en is onder andere bevoegd voor Politie en brandweer, de Haven, Personeel en Communicatie. Nieuwkomer Lucas Van Der Meersch (CD&V) wordt meteen eerste schepen, en krijgt Openbare Werken, Mobiliteit en Wegen.

Schepen Kathleen Depoorter (N-VA) mag verder besturen over Financiën, Middenstand en Volksgezondheid. Derde schepen is Filip Huysman (CD&V), die ook mag blijven zitten. Hij krijgt Bevolking en Burgerlijke Stand, Patrimonium, Erfgoed en Landbouw.

Kenny Ketels (N-VA) is als vierde schepen een nieuwkomer, met de portefeuille Sport, Onderwijs en Jeugd. Jonas De Wispelaere (CD&V) krijgt Cultuur, Toerisme, Jubilea en Feestelijkheden.

Wissel

Schepen Sven Roegiers (CD&V) mag zetelen van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021, met de zware bevoegdheden Ruimtelijke Ordening, Milieu en Wonen. Nadien wordt hij vervangen door Leen Ysebaert (N-VA) en worden de bevoegdheden herverdeeld.

Nu Kurt Moens gedeputeerde geworden is bij de provincie, wordt Patrick Huyghe (N-VA) zes jaar lang voorzitter van het Sociaal Comité, en zal hij alle sociale dossiers in Evergem opvolgen.