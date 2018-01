Nieuwjaarsmarkt duurt twee uur langer 02u41 0

Het Dorpsteam van Belzele bij Evergem organiseert op zondag 7 januari de tweede editie van de nieuwjaarsmarkt. "Vorig jaar was dit een schot in de roos en dus kon een vervolg niet uitblijven", zegt Danny Van den Reeck. "Vanaf 10.30 uur kan je op het Dorp terecht voor de nieuwjaardrink van Beweging.net, zijn er verschillende cadeau- en eetkraampjes en is er ook een zithoek voor volwassenen en een kinderhoek met spel en animatie. Er zijn ook gezelschaps- en volkspelen. Om iedereen de kans te geven het evenement te bezoeken is het einduur verschoven van 13 naar 15 uur."





Alle info op de Facabookpagina van 'Dorpsteam Belzele'. (JSA)