Nieuwe weg naar kanaal 21 augustus 2018

Vanaf volgende maand wordt in Rieme bij Evergem de nieuwe weg tussen de Bombardementstraat en het kanaal Gent-Terneuzen aangelegd. De nieuwe weg moet er voor zorgen dat er steeds minder vrachtwagens door de woonstraten van Rieme zullen rijden. Onlangs werd ook al het Hollands Complex op de R4 geopend, en ook dat zorgt al voor een pak minder vrachtverkeer in het dorp. "De werken zullen uitgevoerd worden in de periode van 1 september tot en met 31 december", zegt schepen van Openbare Werken Erik De Wispelaere (CD&V). "De weg wordt aangelegd in opdracht van North Sea Port, dat is de naam van de nieuwe fusiehaven tussen Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports in Vlissingen en Terneuzen. De nieuwe verbindingsweg maakt deel uit van de eerste fase van de ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein Rieme Noord."





Om de werken te kunnen uitvoeren moeten de Bombardementstraat en de Assenedestraat ter hoogte van Oleon, afgesloten worden voor alle verkeer. De bedrijven ten noorden van de werken zullen te bereiken zijn via de R4 en het Hollands Complex Rieme Noord. De bedrijven ten zuiden van de werken volgen de omleiding via de R4, het Ovaal van Wippelgem, de Christoffel Columbuslaan, de Kuhlmanlaan en de Puinenstraat. (JSA)