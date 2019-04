Nieuwe versie van musical Roodkapje… met vegetarische wolf Joeri Seymortier

10 april 2019

11u54 0 Evergem Event Team gaat op vrijdag 12 april in première met de nieuwe musical Roodkapje, in het cultureel centrum Stroming in Sleidinge. Deze keer met een vegetarische wolf.

De musical toert tot midden juni door heel Vlaanderen, maar het Meetjesland blijft steevast de startplek voor Event Team. Het eeuwenoude sprookje over een lief meisje dat koekjes gaat brengen naar haar zieke oma, werd bewerkt tot een interactieve en humoristische voorstelling. Opvallend: in deze versie speelt een vegetarische wolf.

“Een leuk extraatje dat voor hilarische scènes kan zorgen”, zegt regisseur en producer Olivier De Meyer. “Actrice Liesa Naert, bekend uit ‘Eigen Kweek’, speelt de vleesetende vrouwelijke wolf die altijd maar zin heeft in vlees. Ze is getrouwd met een vegetarische wolf die Roodkapje laat lopen, omdat hij geen vlees lust. Helemaal anders dus dan het originele sprookje. De wolf weet eigenlijk ook zelf niet juist wat hij is: is hij nu vegetarisch of veganistisch? De wolvin wordt het beu om met hem samen te leven en wil toch een plannetje bedenken om Roodkapje te vangen. Gelukkig is er nog de knappe jager. Maar als je wil weten hoe alles afloopt, dan moet je gewoon naar de voorstelling komen.”

De musical is bedoeld voor iedereen vanaf drie jaar en ouder, en duurt tachtig minuten. Naast Liesa Naert, schitteren ook Katrien De Becker (bekend uit Thuis) en Dorothy Wuyts. Op vrijdag 12 april zijn er om 16 en 19.30 uur try-outs in CC Stroming. Op zaterdag 13 april wordt om 16.30 uur de première gehouden, met heel wat bv’s in het publiek. Op zondag 14 april zijn er nog voorstelling in Sleidinge om 11 en 14.30 uur. Nadien trekt de ploeg nog naar onder andere Knokke, Lebbeke, Izegem, NTGent, Sint-Niklaas en Oostende. Kaarten tussen 10 en 20 euro.

Info: www.event-team.be.