Nieuwe refter valt in de smaak 7 WEKEN NA BRAND IN 'DE REGENBOOG': GEDAAN MET ETEN IN KLAS JURGEN EECKHOUT

20 april 2018

02u30 0 Evergem Exact zeven weken na een brand in de refter van basisschool 'De Regenboog' kunnen de leerlingen er over de middag weer smullen. "Hier is met man en macht heel hard gewerkt om de refter zo snel mogelijk klaar te krijgen", zegt een trotse directrice Marie-Rose Van de Velde.

Op 1 maart sloeg het noodlot toe in basisschool 'De Regenboog' in de Kroonstraat in Ertvelde. Het poets - en opvangpersoneel hadden rond 6.30 uur, toen er nog geen leerlingen op school waren, heel wat rookontwikkeling in de refter opgemerkt. Dankzij hun alerte optreden - ze sloten de deuren af - kon de brand zich niet verder uitbreiden. De refter liep wel heel veel rook - en roetschade op en de elektriciteitskast brandde uit. Gevolg: de kinderen moesten bij die bitterkoude temperaturen naar huis, want de verwarming deed het niet meer.





De leerlingen kregen de voorbije weken lunchpakketjes en konden terecht in de klaslokalen, maar ideaal was het niet. Maar tijd om in zak en as te zitten was er niet. Het personeel sloeg de handen in elkaar en ging er met veel frisse moed weer tegenaan. "Er is keihard gewerkt in onze refter en keuken", aldus de directrice.





Roetschade groot

"De roetschade viel tegen, want het zat in onder meer het meubilair, plafond en keukenmateriaal. Daarom hebben we het plafond van de refter verwijderd en alles zeer grondig gereinigd. Alles werd opnieuw geschilderd en de keuken kreeg een nieuw plafond en nieuwe werkbladen. Er kwamen nieuwe bekers, nieuwe koelkasten en nieuw meubilair." De refter was vroeger heel kleurrijk en oogde zeer vrolijk. Daar was nu ook opnieuw aandacht voor. "We hebben weer zeer sfeervolle muurstickers aangebracht zodat het zeer gezellig vertoeven is voor onze kinderen. Vannacht (nacht van woensdag op donderdag, red.) hebben we zelfs nog de laatste muurstickers aangebracht."





Verse maaltijd

De goesting bij het personeel is zeer groot. "We hebben er na deze ingrijpende periode dubbel zoveel zin in. De leerlingen en de ouders beseffen nu extra wat ze gemist hebben. Heel veel ouders halen nu ook opgelucht adem, want bij ons krijgen de kinderen elke dag vers eten. Ze kunnen ook iedere dag hun buikje vol eten. Ik begrijp dat het voor sommige ouders niet zo evident is om na een lange werkdag nog te koken. De kinderen kunnen voortaan weer voor een gezonde en vooral verse maaltijd bij ons terecht." En wat vonden de kinderen er zelf van? Die waren laaiend enthousiast. De duimpjes gingen vlot omhoog. "Zo mooi!"





De directie van 'De Regenboog' wil de firma's en de scholengroep 23 danken voor het harde werk van de voorbij weken. "En de ouders voor hun begrip en geduld", besluit de directie.