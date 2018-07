Nieuwe polsstokstand 30 juli 2018

De atletiekpiste van Ertvelde is vernieuwd en werd uitgebreid met een polsstokstand. Atletiekvereniging AS Rieme bestaat 75 jaar en was vragende partij. "In dit jubileumjaar is de vernieuwde atletiekpiste uitgebreid met een polsstokstand", zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). "Het gaat om een cofinanciering tussen de club en de gemeente. De club neemt 66 procent van de kosten op zijn rekening en de gemeente Evergem betaalt de rest. AS Rieme heeft een uitstekende jeugdwerking. We zijn blij dat onze jonge talenten voortaan ook voor die discipline in de eigen gemeente kunnen trainen en dat de club nu ook zelf hoogstaande atletiekwedstrijden kan organiseren." (JSA)