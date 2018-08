Nieuwe onthaalouder 10 augustus 2018

Goed nieuws voor de jonge ouders in Evergem en Ertvelde die nodeloos op zoek zijn naar een kinderopvang in de buurt. Vanaf 3 september is Ertvelde een opvanglocatie rijker. Leen Duytschaevers begint dan met kinderopvang Smileys in de Peter Benoitstraat 27. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Leen Duytschaevers is aangesloten bij Onthaalouders Kleine Beer. Informatie over de dienst vind je op www.evergem.be. (JSA)