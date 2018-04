Nieuwe kabels tussen hoogspanningsmasten 04 april 2018

02u51 0 Evergem Vanaf deze maand start Elia met het vervangen van de kabels tussen de hoogspanningsmasten in onder andere Zomergem en Evergem.

Elia is in ons land de beheerder van het hoogspanningsnet. Er wordt gewerkt aan de hoogspanningslijn Mercator-Horta. Deze lijn loopt van Zomergem en Evergem naar Gent, en zo tot Kruibeke. De lijn is een belangrijke schakel in het Europese elektriciteitsnet. "Vorig jaar heeft Elia de masten en funderingen versterkt over het hele traject", zegt woordvoerder Anne Laure Mouligneaux.





In twee stappen

"Vanaf deze maand start de tweede fase van de werken en zullen de kabels tussen de masten, ook wel de geleiders genoemd, vervangen worden door een nieuw type kabel dat meer energie kan transporteren. De werken zullen verlopen in twee stappen. Vanaf nu tot juli wordt gewerkt tussen het hoogspanningsstation Horta in Zomergem en station Rodenhuize in Gent. Van juli tot oktober dit jaar en ook nog eens van april tot juli volgend jaar wordt dan verder gewerkt tussen de stations Rodenhuize in Gent en Mercator in Kruibeke", gaat Mouligneaux verder.





Weinig hinder

Door de versterking van deze lijn kan de hernieuwbare energie van windmolenparken op zee verder verdeeld worden in het binnenland en wordt ook de energie-uitwisseling met buurlanden Engeland, Frankrijk en Nederland verbeterd. Veel hinder is er niet door de werken. De meeste werken moeten in weilanden gebeuren. Elia engageert zich om de terreinen en de begroeiing na de werken in hun oorspronkelijke staat te herstellen. (JSA)