Nieuwe havenweg moet verkeer uit dorpskern Rieme houden Joeri Seymortier

14 april 2019

11u41 0 Evergem Een nieuwe havenweg die tegen de zomer klaar moet zijn, moet het zwaar verkeer definitief uit de dorpskern van Rieme houden.

Eind april starten de werken aan de nutsleidingen in het dorp van Rieme, en volgend jaar start dan de echte dorpskernvernieuwing. “Tegen de zomer werkt North Sea Port de nieuwe verbindingsweg tussen de Bombardementstraat en het kanaal Gent-Terneuzen af”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “Deze nieuwe weg loodst het vrachtverkeer van en naar de industriezone rond de dorpskern. Samen met het Hollands Complex op de R4, zal die nieuwe kanaalweg in de toekomst het aantal vrachtwagens in de woonstraten van Rieme tot het minimum beperken.”

Je vindt alle informatie en de voorlopige ontwerpplannen van de nieuwe dorpskern op www.evergem.be/rieme.