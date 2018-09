Nieuwe groepspraktijk in Kroonstraat Joeri Seymortier

05 september 2018

17u17 0 Evergem Logopediepraktijk Brechje Schaers in Ertvelde verandert in MultiCurae.

MultiCurae is een groepspraktijk waar je vanaf deze maand terecht kan voor logopedie, psychologie, ergotherapie en diëtiek. “We zijn een jong en gedreven team dat sterk gelooft in samenwerken”, zegt Brechje Schaers. “Komend weekend nodigen we iedereen uit op ons openingsweekend. We kijken ernaar uit om wat meer uitleg te kunnen geven over onze beroepen en onze werking. Elk teamlid heeft zijn eigen specialiteit, waardoor iedereen bij ons terecht kan: kinderen, jongeren, volwassenen en senioren.

Het openingsweekend vindt plaats op zaterdag 8 en zondag 9 september, tussen 10 en 17 uur, in de Kroonstraat 71 in Ertvelde. Info: www.multicurae.be of via 0474/51.44.52.