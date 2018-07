Nieuwbouw Ter Caele krijgt vorm 28 juli 2018

02u27 0

Het Zorgbedrijf Meetjesland schrijft een aanbesteding uit voor de bouw van een nieuw rusthuis Ter Caele in Evergem.





"Centraal in het bestek staat de bouw van 94 woongelegenheden", zegt voorzitter Kurt Moens. "Ook de aanleg van de omgeving met aansluitend de sloop van het huidige woonzorgcentrum, is erin opgenomen. De voorstellen van de verschillende architecten zullen beoordeeld worden op basis van ruimtelijke invulling, eventuele uitbreidingsmogelijkheden, duurzaamheid en huiselijkheid."





Inschrijven kan tot eind augustus. Een beoordelingscommissie met bestuurders van Zorgbedrijf Meetjesland, de directie van Zorgbedrijf Meetjesland, architecten en een docent architectuurkritiek zullen de offertes beoordelen en een voorstel voorleggen aan de raad van bestuur van november. (JSA)