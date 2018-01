Nieuwbouw jeugd heet 'Huis van Jef' 02u35 0 Evergem De nieuwbouw voor de jeugd van Evergem, die momenteel wordt gebouwd op de site Hoge Wal in Ertvelde, krijgt de naam 'Huis van Jef'.

Het gebouw wordt vernoemd naar de trotse bewoner: Jef, de mascotte van de Evergemse jeugd. "In het Huis van Jef is er plaats voor de speelpleinwerking en de vakantieopvang", zegt schepen Martine Willems (CD&V). "Ook de dienst Jeugd en Onthaalouders Kleine Beer krijgen er hun plek. Jef krijgt een ruime tuin en er is een overdekte buitenspeelruimte. De bedoeling van dit nieuwe gebouw is om het vrijetijdsaanbod beter op elkaar af te stemmen. Op die manier is een combinatie van het vrijetijdsaanbod beter mogelijk op dezelfde locatie. De diensten verhuizen nog voor de zomervakantie van het huidige gebouw in Kluizen naar hun nieuwe stek." (JSA)