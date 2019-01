Nieuw park tussen kanaalzone en dorpjes Doornzele en Terdonk Joeri Seymortier

24 januari 2019

08u14 0 Evergem Het nieuwe park tussen de kanaalzone en het dorp van Doornzele bij Evergem is voor negentig procent klaar.

De voorbije maanden werd gewerkt aan een park van vijf hectare langs de Langerbruggekaai, tussen het kraanbedrijf Sarens en de woonkernen van Doornzele en Terdonk. “Het nieuwe park is bijna volledig aangelegd”, zegt Els Seghers van VLM. “Ovam heeft het terrein eerst gesaneerd en de bodemverontreiniging weggehaald. Die verontreiniging was enerzijds afkomstig van industriële activiteiten, en anderzijds het gevolg van zware bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog gericht op de nabijgelegen olieraffinaderij. De omgeving van het Zuidledeplein wordt een zone voor bos met natuurlijke spelelementen, slingerende paadjes en boomstammen die uitnodigen tot ravotten. Centraal in het park, midden in het groen, is er ruimte voor een speelweide met rondom heuveltjes met zicht op het kanaal Gent-Terneuzen.”