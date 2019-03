Nieuw laboratorium voor leerlingen Einstein Atheneum Joeri Seymortier & Yannick De Spiegeleir

26 maart 2019

Evergem De leerlingen van het Einstein Atheneum in de Hofbilkstraat in Evergem kunnen zich uitleven in een nieuw laboratorium.

Het Fluxlab Science Arts Design wil in het Einstein Atheneum wetenschap, creativiteit en techniek verbinden. “Leerlingen zullen er technisch-wetenschappelijke competenties kunnen ontwikkelen”, klinkt het. “Dat kunnen ze nu doen in een inspirerende omgeving die aanzet tot leren, creëren en innoveren. Er staat heel wat in het lab: 3D-scanners, 3D-printers, virtual reality en programmeringssoftware. Zo worden leerlingen gestimuleerd om ideeën om te zetten in tastbare producten.”

In het laboratorium werkt het Einstein Atheneum van Evergem samen met het Atheneum van Merelbeke. Het lab zal ook opengesteld worden open voor iedereen in Evergem, bijvoorbeeld voor workshops tijdens schoolvakanties.