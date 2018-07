Nieuw kermiscomité is van start gegaan 18 juli 2018

Het dorp Ertvelde bij Evergem heeft een nieuw kermiscomité. Vorig jaar gaven heel wat vrijwilligers hun ontslag uit het feestcomité. Na een sabbatjaar, is een nieuw kermiscomité uit de startblokken geschoten. In augustus zullen nieuwe activiteiten georganiseerd worden, in een vernieuwde formule. Vicky Van Hyfte en Kenny Ketels zullen samen met heel wat vrijwilligers de oogstkermis nieuw leven in blazen. Op de foto: Vicky Van Hyfte, Kenny Ketels, Maarten De Jonghe, Jeroen Cocquyt en Mario Boussaer. Doen ook mee: Yvette Van de Moortele, Luc Lambrecht en Jo Claeys.





(JSA)