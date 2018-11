Nieuw gezicht: Leen Ysebaert (33) wordt schepen voor N-VA in 2022 Joeri Seymortier

19 november 2018

Evergem Politiek Evergem krijgt er een nieuw gezicht bij. Leen Ysebaert van N-VA zal in 2022 schepen van de gemeente Evergem worden.

Doordat Kurt Moens volgende maand gedeputeerde van de provincie wordt, schuift Patrick Huyghe na Nieuwjaar al meteen in het schepencollege. CD&V en N-VA delen in Evergem één schepenambt. Sven Roegiers van CD&V zal de eerste drie jaar die schepen zijn, en dan zou hij in 2022 vervangen worden door Patrick Huyghe van N-VA. Maar omdat die laatste nu in januari al schepen wordt, schuift N-VA binnen drie jaar een nieuw gezicht naar voor: Leen Ysebaert.

Leen Ysebaert haalde op 14 oktober nog 727 voorkeurstemmen. Ze is getrouwd met Michael Legein en is mama van twee kinderen. Ze zetelt momenteel in het OCMW, maar komt in januari in de gemeenteraad. Ze werkt als zelfstandig thuisverpleegster in groot-Evergem en voetbalt ook bij de damesploeg van DKW Evergem. “Na zes jaar zetelen in het OCMW, ben ik nu verkozen als gemeenteraadslid”, zegt Leen Ysebaert. “Daar zal ik de komende drie jaar mijn uiterste best doen om veel bij te leren, om dan in het tweede deel van de legislatuur in het schepencollege mee te werken aan een goed beleid voor de mooie gemeente Evergem.”