Nieuw familiegeluk: Maxine-Alix zorgt voor viergeslacht Joeri Seymortier

15 maart 2019

08u17 0 Evergem De kleine Maxine-Alix zorgt voor familiegeluk in Evergem, Lovendegem en Waarschoot.

Maxine-Alix zorgt voor een viergeslacht in de familie. De stammoeder van het viergeslacht is meme Marcella Geirnaert (83) uit Waarschoot. Omi is Anny Lippens (56) uit Lovendegem. De mama van de kleine spruit is Eline Van Daele (29). Zij woont samen met haar vriend Thibaut in Evergem, en geniet daar van het nieuwe familiegeluk.