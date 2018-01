Nic Caan in De Gouden Kroon 02u41 0

De Maldegemse zanger Nic Caan treedt op vrijdag 12 januari op in De Gouden Kroon in Ertvelde. Om 14 uur start daar een show- en dansnamiddag met naast Nic Caan ook muziek van dj Benny. Nic Caan is een geboren Ertveldenaar en speelt dus een thuismatch. Kaarten kosten 15 euro, koffie en gebak inbegrepen. Kaarten: 0485/69.73.25.





(JSA)