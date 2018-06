Natuurpark op oude site Electrabel GEMEENTE HAALT KAAP VAN 200.000 EXTRA BOMEN IN 6 JAAR JOERI SEYMORTIER

15 juni 2018

02u49 0 Evergem De oude site van Electrabel in Kerkbrugge-Langerbrugge bij Evergem wordt een natuurpark. Het nieuwe groen moet een buffer worden tussen de industrie van de Gentse Haven en de dorpen van Kerkbrugge en Langerbrugge. De voorbije zes jaar zijn er in Evergem al 200.000 bomen bij gekomen.

Omdat niet alles overal volgebouwd moet worden, kiest Evergem er samen met de Vlaamse overheid voor om een nieuw natuurpark aan te leggen op de vroegere terreinen van Electrabel, in de buurt van de Gentweg en de Grovermansdreef. Het parkgebied zal een verbindende en bufferende functie hebben voor de bewoners van Kerkbrugge en Langerbrugge. Het park komt op de vroegere terreinen van Electrabel. "Er wordt 16.000 kubieke meter grond verzet om de afwatering in het gebied te garanderen", zegt Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) over het dossier in haar thuisgemeente Evergem. "Er worden ook waterbekkens uitgegraven. De grond die zo vrijkomt, wordt gebruikt om onder andere speelheuvels en een uitkijkplaats te realiseren. In een volgende fase is de aanleg van ongeveer twee kilometer nieuwe paden gepland. Het park zal ook vlot toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Voor hen wordt een wandellus van 750 meter aangelegd. Komende winter gaat dan de laatste fase in uitvoering: de effectieve beplanting. Het park wordt dan aangekleed met 62.000 jonge planten zoals hazelaar, esdoorn, kornoelje, haagbeuk, olm, wilg en meidoorn. Er komen ook een 200-tal hoogstammige bomen zoals eik, olm, haagbeuk, populier en walnoot. Een deel wordt aangeplant als speelbos."





Evergem wordt met dit natuurpark opnieuw een pak groener. "Bij de start van deze legislatuur hadden we beloofd om voor elke Evergemnaar een extra boom te planten", zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). "Het zijn er zes jaar later geen 35.000, maar wel bijna 200.000 geworden. Heel wat van dat extra groen staat inderdaad in de zogenaamde koppelingsgebieden aan de rand van Doornzele, Rieme, Kerkbrugge en Langerbrugge. Die projecten trekken we als gemeente samen met de Vlaamse overheid. Een perfecte samenwerking. Maar er is meer gebeurd in onze gemeente. Ook de Kiekebossen zijn uitgebreid, en ook langs de Bommels is er extra groen. We gaan ook een groene bosbuffer voorzien langs de Kale, ook nog eens goed voor 27 hectare nieuw bos."





200.000 euro

Maar eerst is het natuurpark op de oude Electrabelsite aan de beurt. Vlaanderen neemt het grootste deel van die kosten voor zich en betaalt 810.000 euro. De gemeente Evergem legt een kleine 200.000 euro op tafel. De rest van het geld komt van de provincie en North Sea Port. De werken zullen een jaar duren.