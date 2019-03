Naan Colman en Abraham Bendia (Groen) op Vlaamse en federale lijst Anthony Statius

10u17 0 Evergem Groen Evergem is sterk vertegenwoordigd op de Oost-Vlaamse lijst voor de Vlaamse en federale verkiezingen in mei. Naast Kathleen Pisman, die als eerste opvolger op de federale lijst staat, versterken ook voorzitster Naan Colman en Abraham Bendia de lijst. Naan als achtste opvolger op de lijst voor het Vlaams Parlement en Abraham op de elfde plaats op de federale lijst.

Naan Colman is onderwijsbegeleidster binnen het bijzonder onderwijs voor kinderen met een fysieke beperking. Bij de laatste provincie -en gemeenteraadsverkiezingen in oktober was Naan een van de nieuwe gezichten binnen de partij. Ondertussen heeft ze naast het voorzitterschap ook haar mandaat als raadslid voor Groen binnen het bijzonder comité voor Evergem opgenomen.

Abraham Bendia kwam voor het eerst bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 op. Hij werd geboren in Kameroen en woont al twaalf jaar in België. Sinds 2013 draagt hij de Belgische nationaliteit en hij genoot een opleiding in sociale wetenschappen, mensenrechten en humanitaire acties. Voordat hij naar België kwam als vluchteling was hij assistent-professor, alsook vrijwillige activist in verschillende internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Raad van Europa.