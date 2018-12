Naan Colman (37) is nieuwe voorzitter Groen Evergem Joeri Seymortier

23 december 2018

12u26 0 Evergem Groen Evergem gaat 2019 in met een nieuwe voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester.

Naan Colman wordt de nieuwe voorzitter en neemt de taak over van Eddy Colombeen, die vanaf januari gemeenteraadslid wordt in Evergem. De 37-jarige Naan Colman woont in Kluizen en is begeleidster in het buitengewoon onderwijs. Naan was ook campagneleidster bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen. Inspraak en participatie staan bovenaan bij de nieuwe voorzitter.

Geert Caboor (52) wordt de nieuwe ondervoorzitter. Hij is technisch specialist in de auto-industrie en wil ook op lokaal vlak mee de duurzame omschakeling helpen maken van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie.

Johan Berghman neemt de taak van penningmeester over van Nathalie Osaer, die volgend jaar verhuist naar Gent. Op de nieuwjaarbrunch van 13 januari 2019, om 11 uur in de parochiezaal van Kluizen, worden de nieuwe trekkers aan het publiek voorgesteld.