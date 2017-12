Na ongeval door gsm-gebruik: Michaël dankt redders en sensibiliseert jeugd 02u30 0 Wouter Spillebeen De BMW van Michael belandde op zijn dak. "Ik was afgeleid door gsm-gebruik achter het stuur", vertelt hij. Evergem Na een ongeval door gsm-gebruik achter het stuur sensibiliseert de 24-jarige Michael uit Sleidinge jongeren. Hij zat in juli 2016 een uur gekneld in zijn BMW na een spectaculaire crash op de Nieuweweg tussen Sleidinge en Kluizen. In het VTM-programma 'Helden van Hier: Door het Vuur' bedankte hij woensdagavond zijn redders.

Michael was nog maar net vertrokken naar zijn werk toen hij op de kaarsrechte Nieuweweg ineens in de graskant belandde. Hij begon te slippen,raakte twee bomen aan de rechterkant van de weg en werd weggekatapulteerd naar de andere kant van de baan. Hij kwam op zijn dak tot stilstand tegen een andere boom. De wagen was zwaar beschadigd en verwrongen, waardoor de twintiger gekneld zat. De brandweer had een uur nodig om hem te bevrijden. Intussen is hij hersteld.





In de aflevering van Helden van Hier: Door het Vuur gaat Michael langs op een middelbare school in Zelzate. Daar vertelt hij de leerlingen over de gevaren van het verkeer. "Ik had hier niet mogen staan", vertelt hij openhartig. "Ik ben van de baan af gegaan omdat ik afgeleid was door gsm-gebruik. Achter het stuur van een auto weet je niet welk potentieel gevaar ineens voor je kan staan. Soms is het een tegenligger, in mijn geval was het een boom, of in het slechtste geval is het een persoon, zelfs een kind. Als je iemand omver rijdt, maakt dat niet alleen hun leven kapot, maar ook je eigen leven."





Michael ontmoette ook de ambulanciers en brandweermannen die zijn leven redden. "Je hebt veel geluk gehad, want voor hetzelfde geld knal je frontaal tegen een boom. En het is moeilijk voor de brandweer om iemand er dan uit te halen." Michael was tijdens de redding vooral blij toen een van de ambulanciers in het wrak vergezelde om hem bij te staan. "Hij heeft mij tot rede kunnen brengen, ook al was het paniek en chaos. (WSG)





Wouter Spillebeen Michael was te zien in 'Helden van Hier: Door het Vuur'.