Na klimaatmarsen nu ook mars tegen pesten: "Pesten hoort niet thuis op onze school!" Kinderen gemeenteschool Belzele trekken met boodschap straat op

26 februari 2019

16u10 0 Evergem De kinderen van de gemeentelijke basisschool van Belzele bij Evergem zijn dinsdagmiddag de straat op getrokken met een mars tegen pesten. De kinderen wilden duidelijk maken dat pesten niet op hun school past. “Stop met pesten! Dat is het beste”, werd kleurrijk gescandeerd door de dorpsstraten.

Na de klimaatmarsen vonden ze het in Belzele hoogtijd voor een mars tegen pesten. Tijdens deze ‘Week tegen Pesten’ mochten de kinderen in de klassen zich creatief uitleven en konden ze affiches en protestborden schilderen, met slogans tegen pesten. “Het idee om een optocht door de straten van Belzele te houden is heel spontaan gegroeid”, zegt directeur Bieke Van Belleghem van de gemeentelijke basisschool in Belzele. “We werken de hele week rond pesten, en de kinderen wilden echt duidelijk maken dat ze tegen pesten zijn. Hoe kan je dat beter doen dan symbolisch op straat te komen? We werken dit jaar op school ook rond beweging, dus eens door heel het dorp stappen, past ook in dat verhaal.”

Slogans

Danaia Demuyter (10) en Bjarne Hereygers (10) stapten mee in de mars. “Met onze mars hopen we echt dat pesten stopt”, zeggen de twee leerlingen. “We hebben slogans gemaakt en die op borden geschilderd. Soms wordt er nog wel eens gepest op school. Als we dat zien, vertellen we dat aan de meester of juf, in de hoop dat zij er iets kunnen aan doen. Pesten is helemaal niet leuk, en zeker niet voor diegene die gepest wordt. Ook voor de pester is het eigenlijk helemaal niet leuk. Want je wordt toch betrapt en dan moet je ‘op straf’ staan.”

No blaim-prinicpe

Zeker na de protestmars is het duidelijk dat er in de gemeentelijke basisschool van Belzele geen plaats is voor pesten. “Kinderen moeten heel duidelijk weten dat er een verschil is tussen pesten en plagen”, zegt de directrice. “Wij leren kinderen dat te ver gaan in pesten, zware gevolgen kan hebben voor de jongen of het meisje dat gepest wordt. Of wij een streng beleid hebben rond pesten? Streng is misschien niet het juiste woord, omdat wij niet letterlijk gaan straffen. Wij gebruiken de ‘no blaim’-methode, waarbij kinderen warm gemaakt worden om het in de toekomst anders te doen. We gaan natuurlijk altijd in tegen het pesten, maar we proberen de kinderen vooral bewust te maken dat pesten niet kan. Maar pesten zal van alle tijden zijn, dus als school moeten we daar altijd alert voor blijven”, klinkt het nog.