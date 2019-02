Na half jaar in eerste leerjaar: kinderen De Regenboog krijgen letterdiploma Joeri Seymortier

19 februari 2019

10u47 0 Evergem De kinderen van het eerste leerjaar van De Regenboog in Ertvelde hebben elk van de 26 letters van het alfabet onder de knie, en hebben een letterdiploma gekregen.

In het eerste leerjaar staat het leren lezen voorop. “Met trots kunnen we zeggen dat alle kinderen van het eerste leerjaar van basisschool De Regenboog in Ertvelde al hun letters kennen, en we konden overgaan tot de plechtige uitreiking van het letterdiploma”, zeggen de juffen Annick, Esther en Tine. “Alles begon met een leuke letterzoektocht op school, samen met de kinderen en hun ouders. Daarna volgde de plechtige uitreiking, gevolgd door een receptie. De kinderen maakten hiervoor ook een gepersonaliseerde letterkroon en een zelfgemaakt letterlied.”