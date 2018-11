Na exit Pieter De Crem: Schauvliege enige Oost-Vlaamse kopstuk CD&V Evergemse politica trekt in 2019 lijst Vlaams Parlement Joeri Seymortier

21 november 2018

16u28 0 Evergem Joke Schauvliege (48) uit Evergem zal volgend jaar in mei voor CD&V de Oost-Vlaamse lijst van de Vlaamse verkiezingen trekken. Na het verdwijnen van Pieter De Crem uit Aalter uit de nationale politiek blijft zij het enige Meetjeslandse zwaargewicht in de politiek. En die rol vervult ze met de grootste ambitie.

De CD&V schuift ook op 26 mei 2019 in Oost-Vlaanderen Joke Schauvliege uit Evergem naar voor als lijsttrekker en boegbeeld voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement. Sinds 2009 is ze minister in de Vlaamse Regering, en dat zou ze graag nog eens vijf jaar blijven. In 2014 had ze nog meer dan 55.000 voorkeurstemmen, en in oktober van dit jaar haalde ze ook nog een topscore op de lijst van de provincieraadsverkiezingen. Ook al krijgt ze heel wat bagger over zich: het merk Joke Schauvliege is duidelijk nog niet uitgespeeld.

“Er was binnen de partij niet veel discussie: ik word opnieuw lijsttrekker voor de komende Vlaamse verkiezingen”, bevestigt Joke Schauvliege. “In 2014 had ik een mooi resultaat, en in oktober scoorde ik ook sterk voor de provincieraadsverkiezingen. Ook voor mezelf is dit nooit een innerlijke twist geweest: ik doe mijn werk als Vlaams minister graag, en ik zou graag nog eens vijf jaar verder doen. Ik ben gewoon heel graag minister. Ik ben niet iemand die enkel in Brussel op mijn bureau zit, maar ben iemand die letterlijk met ‘mijn botten’ op het veld tussen de mensen sta. Nu ik officieel lijsttrekker word voor CD&V in Oost-Vlaanderen, denken sommige mensen dat ik nu volop in campagnemodus zal gaan. Maar ik voer eigenlijk vijf jaar lang campagne. Ik denk dat ik letterlijk in zowat elke afdeling en gemeente op bezoek geweest ben. En zo moet je ook aan politiek doen.”

Ompraten

Nu Pieter De Crem uit Aalter zijn nationale politiek stopt, lijkt Schauvliege voor CD&V nog het enige echte kopstuk in onze provincie. “Pieter had mij een tijdje geleden gezegd dat hij wou stoppen, en ik heb nog geprobeerd om hem om te praten”, zegt Schauvliege. “Maar hij had die beslissing duidelijk voor zichzelf genomen. Ik vind het jammer, want Pieter en ik waren in elke campagne heel complementair. We hebben altijd goed samengewerkt. Ergens begrijp ik zijn beslissing ook wel. Nationale politiek slorpt elk brokje energie in je lijf op. Maar goed, ik heb nog wel de wil om verder te doen. Als de kiezer daar op 26 mei volgend jaar ook zo over beslist, blijf ik graag nog minstens vijf jaar Vlaams minister.”

Sinds 1994

Joke Schauvliege is gehuwd met Peter, en heeft twee kinderen: Kato en Florian. Ze studeerde Rechten aan de UGent en werd in 1994 het jongste gemeenteraadslid van Evergem. Van 2007 tot 2009 was ze schepen in Evergem, tot ze in 2009 Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur werd. Na de verkiezingen van 2014 bleef ze minister, nu met de bevoegdheden Omgeving, Natuur en Landbouw.