Na 51 bezwaren: negatief advies voor windmolen in Doornzele Joeri Seymortier

21 december 2018

17u40 0 Evergem De gemeente Evergem geeft een negatief advies voor de bouw van een windmolen, bij de firma Bruggeman, op de grens van Doornzele met Gent.

Tijdens het openbaar onderzoek werden 51 bezwaren ingediend. “Het schepencollege van Evergem besliste nu om een negatief advies te geven”, zegt schepen Patrick Huyghe (N-VA). “De te verwachten geluidsimpact is te groot en de molen overschrijdt de geldende normen voor slagschaduw.”

De slagschaduw mag bij woningen maximum acht uur per jaar bedragen. Bij bedrijfsgebouwen is dit maximum dertig uur per jaar. Ook mag die schaduw maximaal dertig minuten per dag overlast bezorgen. In beide gevallen werd deze Vlarem-norm in het onderzoek overschreden. “Dit type windmolen is tijdens de avond- en nachtperiode te luid. Er zijn geluidsreducties nodig, maar die waren in het aanvraagdossier niet aanwezig”, klinkt het nog.