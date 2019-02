N-VA Meetjesland wil eindelijk vertegenwoordiger in parlement: schepen Kathleen Depoorter krijgt ‘beschermde plaats’ op Kamerlijst Volledige lijsten worden maandag gelanceerd met pak Meetjeslanders Joeri Seymortier

10 februari 2019

13u08 0 Evergem Het Meetjesland blijft voor N-VA een witte vlek in Brussel. Zowel in de Kamer als in het Vlaams parlement zit er vandaag geen enkele Meetjeslandse vertegenwoordiger. Daar wil de partij verandering in brengen. Schepen Kathleen Depoorter (47) uit Evergem krijgt de vierde plaats op de Kamerlijst in Oost-Vlaanderen en is daarmee zo goed als zeker van een zitje in Brussel.

N-VA maakt pas morgen, op maandag 11 februari, de definitieve lijsten voor de verkiezingen van zondag 26 mei bekend. Nu al staat vast dat schepen Kathleen Depoorter uit Evergem een zogenaamde ‘beschermde plaats’ krijgt op de federale Kamerlijst. Zij staat op plaats vier. Vandaag heeft N-VA zes verkozen Oost-Vlamingen in de Kamer, dus het is zo goed als zeker dat Kathleen Depoorter naast schepen van Evergem ook kamerlid in Brussel kan worden.

“Het is echte belangrijk dat N-VA Meetjesland ook een stem krijgt in Brussel, en daar wil ik graag voor zorgen”, zegt Kathleen Depoorter. “Het Meetjesland is goed voor 180.000 inwoners, maar vanuit N-VA hebben die geen enkele stem in het Vlaams parlement of het federaal parlement. Ik ben blij dat de partij mij een zogenaamde ‘beschermde plaats’ aanbiedt. Ik zetel al vijf jaar in het nationaal partijbestuur van N-VA, en trek dus elke maandag naar Brussel om mee de grote partijlijnen te helpen bepalen. Ook bij de opmaak van het nationaal partijprogramma ben ik al een tijdje betrokken. Met een zetel in de Kamer zou ik nog meer kunnen doen voor de regio Gent en Meetjesland. Wij zijn een belangrijke verbindingsregio tussen de kust en het binnenland. Ik wil het Meetjesland in Brussel nog meer op de kaart zetten.”

1.795 stemmen

Kathleen Depoorter haalde in oktober nog een sterke 1.795 voorkeurstemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Haar N-VA in Evergem scoorde met 39 procent van de stemmen sterker dan welke afdeling ook in Oost-Vlaanderen. Logisch dat de partij haar nu ook bij de nationale verkiezingen wil uitspelen als frontvrouw van de streekkandidaten. “Mocht de kiezer mij steunen en mij effectief naar Brussel sturen, dan wordt het inderdaad echt druk”, zegt Depoorter. “Ik ben al schepen en heb ook twee apotheken, in Evergem en Gent. Ik ben nu nog drie dagen per week in de apotheek, en dat zal ik nog meer afbouwen. Ik ga mijn apotheken wel zeker behouden, want politiek is een zeer tijdelijke en onzekere job. Als ik het geluk heb om mijn schepenambt met een zitje in de Kamer te combineren, dan zou ik enkel nog op zaterdagvoormiddag in de apotheek willen staan. Ik wil dat wel blijven doen, om de voeling met de mensen zeker niet te verliezen. In een apotheek zie en hoor je echt alles wat er leeft in de buurt. Ik zie deze uitdaging volledig zitten. De gemeentepolitiek heeft mij zes jaar geleden positief verrast. De nationale dossiers gaan nog iets dieper, en daar ben ik zeker klaar voor”, zegt Kathleen Depoorter nog.