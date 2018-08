Muziek en volkssporten op Dries 08 augustus 2018

De Dries van Doornzele bij Evergem is van zaterdag 11 tot en met dinsdag 14 augustus het decor voor de Europese Spelen en het volkssportenweekend. Er zijn een pak gratis optredens.





Zaterdag 11 augustus is er vanaf 13 uur het 31ste kampioenschap van België krulbollen. Vanaf 19.30 uur zijn er optredens van John Dennis, Robby Longo en Kees Versluys. Op zondag 12 augustus is er de volkssportzeskamp. Bezoekers kunnen ook deelnemen aan initiaties voor tien verschillende volkssporten. Zondagavond vanaf 20 uur zijn er ambianceoptredens van accordeonist Johan Veugelers, de Nederlandse Jettie Pallettie en om 22 uur van Swoop.





Maandag 13 augustus is er vanaf 13 uur het 21ste Kampioenschap van Vlaanderen krulbollen. Ook het Open Kampioenschap Oost-Vlaanderen voor de jeugd wordt dan gestreden. Dinsdag 14 augustus is er nog een recreantentornooi en een jeugdtornooi.





Info: www.krulbol.be. (JSA)