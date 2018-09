Mooiste boom van Oost-Vlaanderen staat in Wippelgem Joeri Seymortier

11u59 0 Evergem De mooiste boom van Oost-Vlaanderen staat in Wippelgem bij Evergem. Het is de plataan in de tuin van het Kasteel van Wippelgem.

74 bomen uit heel Vlaanderen werden genomineerd voor de wedstrijd ‘Boom van het Jaar 2018’ van Baillet Latour. Per provincie werd nu één opmerkelijke boom geselecteerd, en dat is voor Oost-Vlaanderen de plataan van Wippelgem. De boom is maar liefst 175 jaar oud. “Deze mooie, kolossale, monumentale plataan staat net achter haar kasteel”, zegt de jury. “Het is een prachtige boom die de brand in 1892 overleefde, een brand die ervoor zorgde dat het kasteel volledig moest heropgebouwd worden.”

Stemmen voor de nationale titel kan tot 10 oktober op www.boomvanhetjaar.be.