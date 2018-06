Molenschip blaast 70 kaarsjes uit 05 juni 2018

De school Het Molenschip uit Evergem bestaat zeventig jaar. Dat werd uitgebreid gevierd op het jaarlijks schoolfeest. De school ligt in het Evergemse Kasteelbos, aan het Vurstjen. "Onze basisschool met internaat kent een rijke geschiedenis", zegt Niels Verhegge. "In 1948 richtte de Belgische Staat er een schippersschool en rijkstehuis op, voor kinderen van schippers en foorreizigers. Dertig jaar later verhuisde de school van het kasteel naar een nieuwbouw op het domein. Anno 2018 is Het Molenschip uitgegroeid tot een eigentijdse school en internaat. De prachtige, groene omgeving met eindeloze speelmogelijkheden krijgen de kinderen er zomaar bij. Een oase van rust aan de rand van Gent." (JSA)