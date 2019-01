Minister Philippe De Backer (Open Vld) komt klinken in Evergem Joeri Seymortier

23 januari 2019

09u33 0 Evergem Minister Philippe De Backer komt op zondag 27 januari naar Evergem, om er samen met de leden van Open Vld te klinken op het nieuwe jaar.

De liberalen van Evergem trokken in oktober vorig jaar samen met sp.a naar de kiezer, en vormden in Evergem de lijst Sterk!. De poging om de meerderheid van CD&V en N-VA daar te breken, mislukte. Of er nog een toekomst zit in Sterk! wil niemand op dit moment zeggen. De twee partijen houden in ieder geval wel hun eigen werking, en dat zie je ook aan de nieuwjaarsfeesten.

De nieuwjaarsreceptie van Open Vld Evergem start zondag om 10 uur in de zaal in ’t Hoeksken 84a in Evergem. Gratis toegang. Om 11.30 uur start een brunch, en daarvoor betaal je 15 euro. Info: www.evergem.openvld.be.

