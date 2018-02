Minder woningen voor asielzoekers 17 februari 2018

Evergem gaat snoeien in het aantal woningen voor asielzoekers. Vandaag zijn er 52, maar dat wordt teruggebracht naar 35. Evergem heeft 52 Lokale Opvanginitiatieven, kortweg LOI's. "Een LOI is een gemeubelde privéwoning die ter beschikking wordt gesteld aan asielzoekers, erkende vluchtelingen en andere personen die specifiek doorverwezen zijn door Fedasil", legt OCMW-voorzitter Kurt Moens (N-VA) uit. "De tijdelijke bewoners moeten binnen de vier maanden een eigen woning vinden op de private huurmarkt, maar dat lukt zelden. Fedasil geeft echter maar voor vier maanden subsidie aan het OCMW, dus wie langer blijft, doet dat volledig op kosten van ons OCMW. Dat is een flinke hap uit het budget en niet langer houdbaar. Daarom gaan we het aantal LOI's in Evergem terugschroeven van 52 naar 35. De raad werkt nu een voorstel uit over de sluiting van de 17 opvangplaatsen." (JSA)